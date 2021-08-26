Türkiye Dolandırıcılığa kalkıştı ama... Yakayı böyle ele verdi

Dolandırıcılığa kalkıştı ama... Yakayı böyle ele verdi

Türkiye

Dolandırıcılığa kalkıştı ama... Yakayı böyle ele verdi

Antalya'da telefonla aradığı kişiye banka hesaplarının kullanıldığını söyleyip 1 milyon 100 bin TL’sini dolandırmaya çalışan M.L., polisin çalışması sonucu yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

26 Ağustos 2021, Perşembe 23:46 Son Güncelleme:
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Antalya’da oturan M.G., 19 Ağustos günü Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne başvuruda bulunarak, kendisini cumhuriyet savcısı/emniyet görevlisi olarak tanıtan kişilerin aradığını, bankadaki hesaplarının kullanıldığını söyleyip yaklaşık 1 milyon 100 bin TL parasının çektirildiği ve dolandırılmaya çalışıldığı ihbarında bulundu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler yaptıkları çalışmalarda olayın şüphelisinin M.L. olduğu belirlendi. M.L. ekipler tarafından 23 Ağustos günü suçüstü yakalandı. M.L., 24 Ağustos tarihinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklandı.

Adem AKALAN/ANTALYA(DHA)

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