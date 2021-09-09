Dolandırıcıyı yazım hatası yakalattı

İngiltere’de Christopher Sellman’ın (23) arkadaşları telefonlarına gelen mesajlarla dehşete kapıldı. Sellman, boynuna bıçak tutulmuş ve yaralı halde görülüyordu. Mesajda Sellman’ın serbest kalması karşılığında para ödemeleri ve polise haber vermemeleri gerektiği yazıyordu. Arkadaşları 1000 Sterlin (11 bin 600 TL) ödedi. Ama Sellman dönmedi. Arkadaşları mesaj gönderen numarayı engelledi. Ama bu kez sosyal medya sayfalarına tehdit mesajları gelmeye başladı.

İŞBİRLİKÇİ SEVGİLİ

Arkadaşları toplam 10 bin Sterlin (116 bin TL) ödedi. Ama tehditler devam edince kendi can güvenliklerinden endişelenip polise haber verdiler. Dedektifler gelen tüm mesajları inceledi. Mesajların bizzat Sellman tarafından yazıldığı ortaya çıktı. Sellman’ın arkadaşlarıyla mesajlaşırken yaptığı bazı dil bilgisi ve yazım hataları ile tehdit mesajlarındaki hatalar aynıydı. Sevgilisiyle işbirliği yaptığı belirlenen Sellman, önceki gün 2.4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.