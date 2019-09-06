‘Dolandırılan da suçlu sayılabilir’

Eskiden saadet zinciri olarak bilinen piramit satış yöntemi, 2014’te yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile yasaklandı. Tüketici Kanunu’nun 80’inci maddesinde, bu sistemin sadece kurulması değil, bu sisteme üye olunmasını ve üye temin edilmesi Türk Ceza Kanunu uyarınca yasaklandı. Tüketici Kanunun 80’inci maddesinde de, “Piramit satış sisteminin kurulması, yayılması veya tavsiye edilmesi yasaktır” hükmüne yer verildi.

Ancak tüm uyarılara ve yasaklara rağmen kolay yoldan para kazanmak isteyen vatandaşlar olası cezadan habersiz. O.S. de onlardan biri. Ankara’da yaşayan O.S. bir arkadaşının vasıtasıyla ‘risksiz abritraj’ yatırım olarak tanıtılan sisteme para yatırdı. 6 ay boyunca hesabına hiç para yatırılmadığını öğrenince dolandırıldığını anladı. Ardından kendisinin sisteme dahil ettiği bir kişi tarafından savcılığa şikayet edildi.

'AYNI SUÇA İŞTİRAK'

Hakkında açılan davadan dolayı mağdur olduğunu belirten O.S. “Ben hem mağdurum hem de para kaybettim’ Ancak sisteme dahil ettiğim biri benden şikayetçi olunca ‘Nitelikli dolandırıcılık’tan hakkımda dava açıldı. Benim gibi yüzlerce mağdur var. Ama ben sanık olarak yargılanıyorum. Piramit sistemi olduğunu bilmiyordum ‘risksiz abritraj yatırım’ diye tanıttılar. Öyle kandırıldık” diye konuştu.

Ceza hukukçusu Uğur Poyraz, mağdur edilen kişinin sisteme kattığı her katılımcıya karşı cezai sorumluluğu olduğunu belirterek, “Siz bu dolandırıcılık şebekesine katılmak suretiyle mağdur olabilirsiniz. Ancak buraya başkalarını kattığınız anda suça iştirak etmiş olursunuz. O suça iştirak ettiğiniz içinde mağdur-müşteki sıfatıyla davaya katılırsınız.

Yani mağduriyetiniz nedeniyle sizi mağdur edenlere karşı dava açarsanız size karşı sorumlu olurlar. Ama sizinde bu sisteme kattığınız kişiler nedeniyle o insanlara karşı yapmış olduğunuz mağduriyetlerden dolayı sorumluluğunuz devam eder. ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan mutlaka ceza alacaktır. Bu sistemler aslında kurucuları dahil herkesi hem mağdur ediyor, hem de suça sürüklüyor. İnsanlar farkına varmadan bu suç şebekelerinin içinde ‘Para kazanayım’ derken, para kaybederek başlarına cezai hukuki sorumluluklar alıyor” dedi.

Cihat ASLAN - MİLLİYET