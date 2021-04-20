Dolandırılmaktan son anda kurtulan Bade İşçil şikayetinden vazgeçti!

Sahte vekaletname düzenleyerek trafik kazasına karışan araçların sigorta parasını almaya çalışan Güven Yüksel hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 37,5 yıla kadar dava açılmıştı. Sanık Yüksel’in kazaya karışan lüks araç sahiplerinin adına çıkardığı sahte vekaletname ile sigorta şirketlerine değer kaybı talebinde bulunduğu öne sürüldü. İddiaya göre Yüksel, bu yöntemle 5 araç sahibini dolandırarak, 25 bin 919 TL haksız kazanç elde etti.

BADE İŞÇİL’İ DE DOLANDIRMAYA ÇALIŞTI

İddiaya göre sanık Güven Yüksel, 17 Temmuz 2015 tarihinde Kurtuluş’ta hasarlı trafik kazasına karışan Bade İşçil’i de dolandırmaya çalıştı. Ünlü oyuncu adına da sahte vekaletname düzenleyen Yüksel, sigorta parasını almaya çalıştı. Ancak sigorta şirketi 36 bin 162 TL'lik ödemeyi Bade İşçil’in kendisine yaptı.

Sigorta Bilgi ve Gözlem Merkezi’nin şikayeti sonrası ortaya çıkan olay sonrasında şüpheli Güven Yüksel hakkında dava açıldı. Bade İşçil de kendisine gönderilen tebligat ile dolandırılmaktan son anda kurtulduğunu öğrendi. Oyuncu, mağdur olarak iddianamede yer aldı.

ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılan duruşmaya sanık Yüksel, koronavirüs olan biriyle temaslı olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılmadı. Dava dosyasına gelen evrakları okuyan mahkeme başkanı, Bade İşçil’in avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçe ile şikayetinden vazgeçtiğini belirtti. Duruşma sanığın savunmasının alınması için ertelendi. (Damla GÜLER / Milliyet.com.tr)



