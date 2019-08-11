Dolandırıp ilk gece terk ediyordu... Karar belli oldu

Amasya'da oturan F.G. (59), bir aracı vasıtasıyla Gaziantep'te F.E. adlı kadınla tanıştı. Kadının yakınlarına 8 bin TL veren F.G., dini nikah kıydığı F.E.'yi Amasya'ya getirdi. İddiaya göre evde duş almak için banyoya giren F.G, çıktığında genç kadını bulamadı.

Kadının 13 bin TL değerindeki altın ve bin TL ile cep telefonunu alarak kaçtığını anlayan F.G., polise başvurarak şikayetçi oldu.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri F.E.'nin kentten M.K. (28) ve A.P. (34) ile kaçtığını belirledi. Şüpheliler Kahramanmaraş'ta yakalanarak gözaltına alındı. Dolandırıcılıktan 23 ayrı suç kaydı bulunan evli ve 3 çocuk annesi F.E.'nin dini nikah ile evlendiği kişileri altın, para ve cep telefonlarını alarak ilk gece terk ettiği ortaya çıktı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.E. ve M.K., tutuklandı, A.P. ise serbest bırakıldı.

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)