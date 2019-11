SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Rent is the New Chic, gelin adaylarının mükemmel elbiseyi ararken çıktıkları zorlu yolculuğu 80’den fazla özel tasarım gelinlik seçeneği ile unutulmaz bir ana dönüştürüyor.Rent is the New Chic’in kurucusu Müge Mepa Danacıoğlu kuruluş amaçlarını “Etrafımızdaki birçok kişinin düğünü için satın aldığı gelinliği ya annesinin evinde ya da dolabının bir köşesinde unuttuğu bir gerçek. Oysa dışarıda bu çok özel gününde tasarım bir gelinlik giymek isteyen fakat satın almayı tercih etmeyen birçok gelin adayı var. Biz bu iki grubu bir araya getiren bir platform yaratmayı istedik. Bu platformu da karşılıklı fayda üzerine kurguladık. İki tarafın da kazançlı çıkacağı bir yapı oluşturduk.” sözleriyle açıklıyor.Dolapta bekleyen gelinlikler yeniden değer kazanırken, gelin adayları uygun fiyata tasarım gelinlik giyebilme olanağına kavuşuyor.Hem gelinliğini kiraya vermek isteyenler, hem de gelinlik kiralamak isteyenler Rent is the New Chic internet sitesini kullanabiliyor. Gelinliğini kiralamak isteyenler sitedeki formu doldurarak başvurularını gerçekleştiriyor. Modeline ve durumuna göre onay alan gelinlik Rent is the New Chic’in portfolyosu arasına giriyor. Gelinlik kiralamak isteyenler ise Rent is the New Chic sitesinden modelleri inceleyebiliyor. Beğendikleri model için rezervasyon yaptırdıktan sonra showroom’da gelinliği deneyebiliyorlar. Gelinliğin üzerlerine tam olması için küçük rötuşlar da yine Rent is the New Chic tarafından yapılabiliyor.