Dolar 2 ayın en düşüğünü gördü

Dolar, ABD ile ilişkilere yönelik iyimser beklentilerle düşüşe geçmişti. Yine ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’ın faizle ilgili yaptığı açıklama da TL’nin güçlenmesinde etkili oldu.

FED’DEN GELEN MESAJ

Jerome Powell, FED’in mevcut politikası konusunda rahat olduklarını ve faiz oranlarının uzun süre sabit kalmasını beklediklerini belirterek, “Şu anda politika duruşumuzun uygun olduğunu düşünüyoruz. Faiz konusunda aşağı veya yukarı yönlü bir hareket için güçlü bir durum görmüyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Bu mesajın da etkisiyle dolar dün 11 Nisan’dan sonra ilk kez 5.66’ları gördü.

ALTIN HAREKETLİ

9 Mayıs’ta görülen ve yılın en yüksek seviyesi olan 6.24 seviyesine göre dolardaki düşüş 58 kuruşu (yüzde 9.3) buldu. Dolar geçen cuma günü 5.92’lerde seyrediyordu. Cumaya göre düşüş 26 kuruşu buldu. Euro da dün 6.39’a kadar geriledi. Altının ons (31 gram) fiyatı yüzde 0.75 artışla 1335 dolara kadar çıkınca gram altındaki düşüş dolara göre sınırlı kaldı. Gram altın dün 244-246 lira bandında hareket etti.