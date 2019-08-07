Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.53 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, yeni güne 5.50 TL seviyesinin hemen altında başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 5.4848 TL seviyesini görürken, kur böylelikle 2 Nisan tarihinden beri en düşük seviyeye geriledi. Dolar kuru, saat 09.39 itibarıyla 5.5081 TL seviyesinde işlem görürken, 6.1533 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru aynı dakikalarda 6.1743 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin ise şu dakikalarda 6.6819 TL seviyesinde hareket ediyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.03 düşüşle 97.38 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1204 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.53 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.11 seviyesinde bulunuyor.

TL’DE OLUMLU ETKİLENME DEVAM EDİYOR

Gizmen Nalbantlı - Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı

Doların bütün para birimleri karşısındaki değer kaybından TL’de olumlu etkilenme devam ediyor. Dün Merkez Bankası’nın swaplar üzerinde yaptığı hamlelerin de kur üzerinde pozitif etki yarattığını gördük. 200 günlük ortalamalar 5.56 TL-5.57 TL seviyelerinde ve bu bölgenin altında geçirdiğimiz ikinci gündeyiz. 5.50 TL önemli bir destek. Önümüzdeki iki gün 5.56 TL -5.57 TL bölgesi altında kapanış olursa 5.30 TL -5.40 TL aralığa doğru düşüş sürebilir. Haftayı 200 günlük ortalama üzerinde kapatırsak tekrardan 5.60 TL bölgesine geri döneriz.