Dolar, 6 ay sonra ilk kez 7 liranın altını gördü

Dolar fiyatları, psikolojik seviye ve geçtiğimiz 6 ayın en düşük seviyesi olan 7.00 TL'nin altına gerilerken; şu dakikalarda 7.00 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro fiyatları ise, 8.51 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, psikolojik seviye olan 7.00 TL'nin altına gerileyerek, 5 Ağustos 2020 tarihinden beri en düşük seviye olan 6.9970 TL'yi görürken; bugün içerisinde en yüksek 7.0383 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verdiği güçlü mesajlar, Türkiye'nin risk priminin 300 baz puanın altındaki seyrini sürdürmesi ve Türkiye’ye sıcak para girişleri ile gerilerken; saat 10.07 itibarıyla yüzde 0.37 oranında düşüşle 7.0094 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en düşük 8.4932 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.5100 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.7425 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 7.03 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 7.02 TL seviyesinden tamamlamıştı.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.15 oranında düşüşle 90.33 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2135 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.98 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.77 seviyesinde bulunuyor.



