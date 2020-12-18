Dolar 7.65 lirada, BIST100 yüzde 0.64 yükseldi

Küresel piyasalarda 2.5 yılın en düşük düzeylerine gerileyen dolar, Merkez Bankası’nın (TCMB) 24 Aralık’taki Para Politikası Kurulu’ndan yeni faiz artışı beklenen iç piyasada da 7.65 lira düzeyine kadar indi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.6455 lira ve en yüksek 7.7568 lirayı gördükten sonra, 7.65 - 7.66 lira aralığında,

- euro en düşük 9.3608 lira ve en yüksek 9.5071 lirayı gördükten sonra, 9.37 - 9.38 lira aralığında,

- sterlin en düşük 10.3219 lira ve en yüksek 10.5109 lirayı gördükten sonra 10.33 - 10.34 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.22281 - 1.22728 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.22378 düzeyindeydi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), "finansal istikrarın sağlanması ve cari açığın azaltılmasına yönelik olarak atılan makro ihtiyati adımlar" çerçevesinde, bireysel kredilerde vadeleri ve kredi kartı taksit sayılarını azalttı.

Türkiye´nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) açığı, 2019 yıl sonundaki 345.9 milyar dolardan, Ekim sonunda 351.2 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, bu dönemde Türkiye´nin yurt dışı varlıkları, yüzde 10.4 azalışla 227.1 milyar dolara, yükümlülükleri de yüzde 3.5 azalışla 578.3 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde, varlıklar alt kalemlerinden rezerv varlıklar yüzde 20 azalışla 84.5 milyar dolara, diğer yatırımlar yüzde 7.7 azalışla 87.7 milyar dolara geriledi.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 10.4 azalışla 42.5 milyar dolara geriledi.

Yükümlülükler alt kalemlerinden, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle yüzde 4.4 artışla 170.7 milyar dolara çıktı.

DHA