Dolar bugün (18 Kasım) ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kuru güncel fiyatları
‘Dolar bugün (18 Kasım) ne kadar oldu?’ sorusu sabah saatlerinde ekonomi gündemini yakından takip edenler tarafından sık sık araştırılıyor. Bugün açıklanacak Merkez Bankası faiz kararının ise döviz kuruna nasıl bir etki yapacağı merak ediliyor. İşte, 18 Kasım, dolar, euro ve sterlin kuru güncel fiyatları…
18 Kasım 2021, Perşembe 09:38 Son Güncelleme:
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Serbest piyasada dolar kuru bugün (18 Kasım) sabah saatlerinde yüzde 0,38 oranında değer artışı yaşarken, euro yüzde 0,16 sterlin ise yüzde 1,33 oranında yükseldi. Peki, dolar bugün (18 Kasım) ne kadar oldu? İşte, dolar, euro ve sterlin kuru güncel fiyatları…
18 KASIM 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU
1 DOLAR NE KADAR?
- ABD doları alış: 10,6458 TL
- ABD doları satış: 10,6582 TL
1 EURO NE KADAR?
- Euro alış: 12,0631 TL
- Euro satış: 12,0631 TL
1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?
Sterlin alış: 14,4753 TL
Sterlin satış: 14,5481 TL
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