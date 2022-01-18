Dolar bugün kaç lira? Dolar ve Euro kaç TL? 18 Ocak döviz kuru

Dolar kuru 18 Ocak Salı sabahına küçük çaplı bir yükselişle başladı. Değer artışı euro ve sterlin kurunda da hissedilirken, piyasalar Ocak ayının son günlerinde açıklanacak olan FED faiz kararına kilitlenmiş durumda. Peki, dolar bugün kaç lira? Dolar ve Euro kaç TL? İşte, 18 Ocak döviz kurundaki son gelişmeler…

18 OCAK 2022 DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

ABD doları alış: 13,5548 TL

ABD doları satış: 13,6066 TL

1 EURO NE KADAR?

Euro alış: 15,4878 TL

Euro satış: 15,5340 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

Sterlin alış: 18,5124 TL

Sterlin satış: 18,6035 TL

MERKEZ BANKASI YIL SONU DOLAR TAHMİNİ

Yurt içi gelişmelerden de büyük ölçüde etkilenen piyasalarda 20 Ocak tarihinde Merkez Bankası Para Politika Kurulu’ndan çıkacak faiz kararı beklentisi mevcut. TCMB geçtiğimiz ay politika faizinde 100 baz puan indirime gitmişti. Analistler Ocak ayı PPK toplantısında ise faizlerin sabit tutulacağı yönünde tahminlerde bulunuyor.

Diğer yandan TCMB yıl sonu dolar tahminlerini açıklamıştı. Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisinin bu anket döneminde 16,13 TL olduğunu belirten Merkez Bankası, 12 ay sonrası döviz kuru beklentisinin ise bir önceki anket döneminde 15,56TL iken, bu anket döneminde 16,85TL olarak gerçekleştiğini kaydetti.