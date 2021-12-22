Dolar bugün kaç TL? 22 Aralık dolar, euro ve sterlin kuru ne kadar?
Dolar alış satış fiyatları anlık olarak değişmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pazartesi günü gerçekleşen Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamaların etkisiyle büyük bir hızla değer kaybı yaşayan dolar, Euro ve sterlin dün gün içinde hafif çaplı toparlanma yaşasa da 22 Aralık Çarşamba sabahına düşüşle başladı. Peki, dolar alış satış fiyatları bugün kaç TL? İşte 22 Aralık dolar, euro ve sterlin kurunda son durum…
22 Aralık 2021, Çarşamba 10:00 Son Güncelleme:
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Serbest piyasada dolar alış satış fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Pazartesi günü 18 TL seviyelerini bulurken, dün sabah güne 11 TL seviyelerinde başlamıştı. Dün öğlen saatlerinde bir süreliğine yukarı yönlü hareket eden döviz kuru 22 Aralık Çarşamba sabahında yeniden düşüşe geçti. Dolar bu sabah yüzde 0,82, euro, 0,92 sterlin ise yüzde 0,13 oranında değer kaybı yaşadı…
22 ARALIK 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU
1 DOLAR NE KADAR?
- ABD doları alış: 12,3516 TL
- ABD doları satış: 12,4704 TL
1 EURO NE KADAR?
- Euro alış: 13,8275 TL
- Euro satış: 14,0230 TL
1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?
- Sterlin alış: 16,3133 TL
- Sterlin satış: 16,6005 TL