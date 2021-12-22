Serbest piyasada dolar alış satış fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Pazartesi günü 18 TL seviyelerini bulurken, dün sabah güne 11 TL seviyelerinde başlamıştı. Dün öğlen saatlerinde bir süreliğine yukarı yönlü hareket eden döviz kuru 22 Aralık Çarşamba sabahında yeniden düşüşe geçti. Dolar bu sabah yüzde 0,82, euro, 0,92 sterlin ise yüzde 0,13 oranında değer kaybı yaşadı…

22 ARALIK 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

ABD doları alış: 12,3516 TL

TL ABD doları satış: 12,4704 TL

1 EURO NE KADAR?

Euro alış: 13,8275 TL

TL Euro satış: 14,0230 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?