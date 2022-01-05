Dolar bugün kaç TL? Euro ne kadar? 5 Ocak güncel dolar, euro ve sterlin kuru
Dolar kuru bugün sabah saatlerinde oldukça dalgalı bir seyir izliyor. Günün ilk saatlerinde değer kaybı yaşayan döviz kuru, piyasaların açılmasıyla ufak çaplı değer artışına başladı. Dün sabah 14 TL sınırına doğru ilerleyen dolar bugün gün 13,42 seviyesinden işlem görüyor. Euro ise 15 TL’nin üzerinde alış satış fiyatına sahip. İşte, 5 Ocak güncel dolar, euro ve sterlin kuru…
05 Ocak 2022, Çarşamba 09:49 Son Güncelleme:
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5 Ocak 2022 Çarşamba sabahında dolar ve sterlin yüzde 0,35 oranında yükselirken, euro bu oran yüzde 0,38 oldu. İki hafta öncesinde 18 TL seviyelerine ulaşan dolar kuru Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından 11 TL’ye kadar gerilerken, bugün 13,45 TL’den satılıyor…
5 OCAK 2022 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU
1 DOLAR NE KADAR?
- ABD doları alış: 13,4506 TL
- ABD doları satış: 13,5268 TL
1 EURO NE KADAR?
- Euro alış: 15,1896 TL
- Euro satış: 15,2567 TL
1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?
- Sterlin alış: 18,1576 TL
- Sterlin satış: 18,2767 TL
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