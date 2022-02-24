Dolar bugün kaç TL? Euro ne kadar oldu? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin orduya Ukrayna'nın Donbass bölgesinde özel operasyon yetkisi verdiğini duyurdu. Bölgede patlamalar yaşanırken, ilk görüntüler de gelmeye başladı. Diğer yandan Putin, operasyona dışarıdan müdahale olması durumunda hemen yanıt vereceklerini söyledi. Savaşın etkisi ekonomik açıdan tüm dünyayı etkiledi ve dolar ve Euro kurunda hızlı bir yükseliş yaşandı. İşte, 24 Şubat son dakika döviz kuru…

24 ŞUBAT SON DAKİKA DÖVİZ KURU

ABD doları bugün yüzde 2,18 oranında yükseldi ve sabah saatlerinde alış fiyatı 14,1322 TL, satış fiyatı ise 14,1530 TL oldu.

Euro ise bugün 15,9364 TL’den alınıp, 15,9734 TL’den satılıyor.

İngiliz sterlininin alış fiyatı 19,1766 TL satış fiyatı ise 19,2538 TL oldu…







