Dolar, Euro ve sterlin kuru haftanın ilk işlem gününde yoğun şekilde araştırılıyor. Geçen aya göre daha sakin bir seyir gösteren döviz kurunda değişimler küçük çaplı ve anlık olarak yaşanmaya devam ederken, ekonomiyi yakından takip edenler, sık sık ‘Dolar bugün ne kadar?’ araştırması yapıyor. İşte, son yaşanan değişikliklerin ardından 17 Aralık 2022 Pazartesi güncel dolar, Euro ve sterlin kuru…

17 OCAK 2022 DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

17 Ocak 2022 Pazartesi sabahında dolar yönünü yukarı çevirdi ve 0,59 oranında değer kazandı. Dolar kuru ile paralel olarak euro yüzde 0,69 sterlin ise yüzde 0,48 oranında yükseliş yaşadı.

1 DOLAR NE KADAR?

ABD doları alış: 13,5548 TL

ABD doları satış: 13,6066 TL

1 EURO NE KADAR?

Euro alış: 15,4878 TL

Euro satış: 15,5340 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

Sterlin alış: 18,5124 TL

Sterlin satış: 18,6035 TL



