Dolar kuru bugün ne kadar? 24 Aralık dolar, euro ve sterlin kuru kaç TL oldu?
Dolar haftanın son iş gününde hafif çaplı bir toparlanma yaşıyor. Dün 10 TL seviyesine inen dolar kuru bu sabah 11,60 TL seviyelerinde işlem görüyor. Hafta başında yaşanan sert düşüşün ardından 24 Aralık 2021 Cuma sabahında dolar, Euro ve sterlin kurundaki gelişmeler pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor. İşte bugün döviz kurunda son durum…
24 Aralık 2021, Cuma 11:57 Son Güncelleme:
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Dolar kuru 24 Aralık Cuma sabah saatlerinde yüzde 4,08 oranında bir değer artışı yaşadı. Dolarla paralel olarak Euro yüzde 3,35, sterlin ise yüzde 2,49 oranında bir yükseliş gösterdi….
24 ARALIK 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU
1 DOLAR NE KADAR?
- ABD doları alış: 11,6349 TL
- ABD doları satış: 11,7951 TL
1 EURO NE KADAR?
- Euro alış: 13,1848 TL
- Euro satış: 13,4150 TL
1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?
- Sterlin alış: 15,5225 TL
- Sterlin satış: 15,8757 TL