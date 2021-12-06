6 Aralık 2021 Pazartesi sabahında, dolar yüzde 0,73, Euro yüzde 0,75, sterlin ise yüzde 0,61 oranında değer kazandı. Peki, dolar bugün ne kadar? Euro ve sterlin kaç TL? İşte, güncel döviz kuru…

6 ARALIK 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

ABD doları alış: 13,7662 TL

ABD doları satış: 13,7931 TL

1 EURO NE KADAR?

Euro alış: 15,5864 TL

Euro satış: 15,6402 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

Sterlin alış: 18,1356 TL

Sterlin satış: 18,2265 TL







