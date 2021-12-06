Ekonomi Dolar bugün ne kadar 6 Aralık 2021? Euro ve sterlin kaç TL? İşte güncel döviz kuru

Dolar bugün ne kadar 6 Aralık 2021? Euro ve sterlin kaç TL? İşte güncel döviz kuru

Ekonomi

Dolar bugün ne kadar 6 Aralık 2021? Euro ve sterlin kaç TL? İşte güncel döviz kuru

Dolar bugün ne kadar? sorusu, 6 Aralık Pazartesi sabahında da ekonomi gündeminin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. ABD Merkez Bankası FED’in faiz kararının açıklanmasıyla dolar kurunda küresel bir hareketlilik olup olmayacağı heyecanla bekleniyor. Bu kapsamda, dolar, Euro, sterlin ve güncel döviz kuru sık sık araştırılıyor.

06 Aralık 2021, Pazartesi 10:07 Son Güncelleme:
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6 Aralık 2021 Pazartesi sabahında, dolar yüzde 0,73, Euro yüzde 0,75, sterlin ise yüzde 0,61 oranında değer kazandı. Peki, dolar bugün ne kadar? Euro ve sterlin kaç TL? İşte, güncel döviz kuru…

6 ARALIK 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

  • ABD doları alış: 13,7662 TL
  • ABD doları satış: 13,7931 TL

1 EURO NE KADAR?

  • Euro alış: 15,5864 TL
  • Euro satış: 15,6402 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

  • Sterlin alış: 18,1356 TL
  • Sterlin satış: 18,2265 TL

 

 


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