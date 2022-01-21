Dolar bugün ne kadar? Dolar- euro kuru 21 Ocak 2022
‘Dolar bugün ne kadar?’ Dolar-euro kuru 21 Ocak 2022 Cuma gününe değer artışıyla başladı. Dün Merkez Bankası’nın politika faizinin yüzde 14 seviyesinde sabit tutma kararını açıklamasından sonra dolar ve euro kuru altın fiyatları ile paralel olarak düşüş yaşamıştı. Haftanın son işlem gününde ise yukarı yönlü hareket ediyor. İşte 21 Ocak 2022 döviz kurunda son durum…
21 Ocak 2022, Cuma 09:20 Son Güncelleme:
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Dolar bugün yüzde 0,64 oranında yükselirken, aynı saatlerde eurodaki değer artışı yüzde 0,75 oranında oldu. Döviz piyasasında şimdi gözler FED faiz kararına çevrilirken, 21 Ocak 2022 Cuma gününde dolar ve euro kurundaki son durum merak ediliyor…
21 OCAK 2022 DOLAR, EURO VE STERLİN KURU
1 DOLAR NE KADAR?
- ABD doları alış: 13,4453 TL
- ABD doları satış: 13,4486 TL
1 EURO NE KADAR?
- Euro alış: 15,2248 TL
- Euro satış: 15,2557 TL
1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?
- Sterlin alış: 18,2652 TL
- Sterlin satış: 18,3050 TL