Dolar bugün ne kadar? Dolar, euro ve sterlin kaç TL? 20 Kasım döviz kuru
Dolar kuru hareketli seyrine devam ediyor. Merkez Bankası’nın faizleri düşürme kararının ardından vatandaşlar sık sık ‘Dolar bugün ne kadar?’ ‘Dolar, euro ve sterlin kaç TL?’ araştırması yapıyor. İşte, tüm soruları yanıtlayacak 20 Kasım döviz kuru…
20 Kasım 2021, Cumartesi 09:34 Son Güncelleme:
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Dolar, euro ve sterlin 20 Kasım Cumartesi sabahına yatay seyirde başladı ve bir önceki günün döviz kuruna yakın seviyelerde işlem görüyor. Peki, Dolar bugün ne kadar? Dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte, 20 Kasım döviz kuru…
20 KASIM 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU
1 DOLAR NE KADAR?
- ABD doları alış: 11,2183 TL
- ABD doları satış: 11,2850 TL
1 EURO NE KADAR?
- Euro alış: 12,6652 TL
- Euro satış: 12,7504 TL
1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?
- Sterlin alış: 15,0842 TL
- Sterlin satış: 15,1817 TL
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