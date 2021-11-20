Ekonomi Dolar bugün ne kadar? Dolar, euro ve sterlin kaç TL? 20 Kasım döviz kuru

Dolar bugün ne kadar? Dolar, euro ve sterlin kaç TL? 20 Kasım döviz kuru

Ekonomi

Dolar bugün ne kadar? Dolar, euro ve sterlin kaç TL? 20 Kasım döviz kuru

Dolar kuru hareketli seyrine devam ediyor. Merkez Bankası’nın faizleri düşürme kararının ardından vatandaşlar sık sık ‘Dolar bugün ne kadar?’ ‘Dolar, euro ve sterlin kaç TL?’ araştırması yapıyor. İşte, tüm soruları yanıtlayacak 20 Kasım döviz kuru…

20 Kasım 2021, Cumartesi 09:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dolar, euro ve sterlin 20 Kasım Cumartesi sabahına yatay seyirde başladı ve bir önceki günün döviz kuruna yakın seviyelerde işlem görüyor. Peki, Dolar bugün ne kadar? Dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte, 20 Kasım döviz kuru…

20 KASIM 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

  • ABD doları alış: 11,2183 TL
  • ABD doları satış: 11,2850 TL

1 EURO NE KADAR?

  • Euro alış: 12,6652 TL
  • Euro satış: 12,7504 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

  • Sterlin alış: 15,0842 TL
  • Sterlin satış: 15,1817 TL

 

Yazarlarımızdan
Ekrem Sarısu
58 yaşınızı bekleyeceksiniz
Ekrem Sarısu
Hakan Çelik
‘Türkiye ile daha yoğun işbirliği arzu ediyoruz’
Hakan Çelik
Murat Gülderen
KOÇa akıllı saat İKİZLERe gözlük
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
TV dizilerinde toplumsal meseleler
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Artan yemekler yeniden lezzet buluyor
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Pasif geliriniz var mı?
Özlem Denizmen
Erkut Can
Zincirin bir halkası yoktu
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 20 Kasım 2021 altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu? 22 ayar bileziğin gram fiyatı kaç TL?