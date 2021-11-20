Dolar, euro ve sterlin 20 Kasım Cumartesi sabahına yatay seyirde başladı ve bir önceki günün döviz kuruna yakın seviyelerde işlem görüyor. Peki, Dolar bugün ne kadar? Dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte, 20 Kasım döviz kuru…

20 KASIM 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

ABD doları alış: 11,2183 TL

ABD doları satış: 11,2850 TL

1 EURO NE KADAR?

Euro alış: 12,6652 TL

Euro satış: 12,7504 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?