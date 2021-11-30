“Dolar bugün ne kadar?” ve “Euro ve sterlin kaç TL?” soruları sabah saatlerinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 30 Kasım Salı sabahında, dolar yüzde 0,41 oranında değer kazandı. Euroda bu oran yüzde 0,88, sterlinde ise yüzde 0,48 oldu. İşte, 30 Kasım güncek döviz kuru…

30 KASIM 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

ABD doları alış: 12,8500 TL

ABD doları satış: 12,9325 TL

1 EURO NE KADAR?

Euro alış: 14,5365 TL

Euro satış: 14,617 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

Sterlin alış: 17,1079 TL

Sterlin satış: 17,1937 TL







