Dolar bugün ne kadar? 30 Kasım 2021 döviz kuru: Dolar, euro ve sterlin kaç TL?
Dolar 30 Kasım Salı sabahında yatay seyir halinde, euro ve sterlin de küçük çaplı değer artış gösterdi. FED faiz kararına ilişkin beklentilerin yanı sıra omicron varyantının neden olduğu endişe piyasalarda hareketliliğe neden olurken, dolar, euro ve sterlin kuru da bu hareketlilikten etkileniyor…
30 Kasım 2021, Salı 10:12 Son Güncelleme:
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“Dolar bugün ne kadar?” ve “Euro ve sterlin kaç TL?” soruları sabah saatlerinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 30 Kasım Salı sabahında, dolar yüzde 0,41 oranında değer kazandı. Euroda bu oran yüzde 0,88, sterlinde ise yüzde 0,48 oldu. İşte, 30 Kasım güncek döviz kuru…
30 KASIM 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU
1 DOLAR NE KADAR?
- ABD doları alış: 12,8500 TL
- ABD doları satış: 12,9325 TL
1 EURO NE KADAR?
- Euro alış: 14,5365 TL
- Euro satış: 14,617 TL
1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?
- Sterlin alış: 17,1079 TL
- Sterlin satış: 17,1937 TL
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