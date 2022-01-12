Ekonomi Dolar, euro bugün kaç lira? 12 Ocak dolar, euro ve sterlin kurunda son durum

Dolar, euro bugün kaç lira? 12 Ocak dolar, euro ve sterlin kurunda son durum

Ekonomi

Dolar, euro bugün kaç lira? 12 Ocak dolar, euro ve sterlin kurunda son durum

‘Dolar, euro bugün kaç lira?’ sorusunun yanıtı sabah saatlerinde yoğun şekilde araştırılıyor. Dolar kuru ve onunla paralel olarak euro kuru ve altın piyasası bugün ABD aralık ayı enflasyon verilerine kilitlenmiş durumda. Sabah saatlerinde değer kaybı yaşayan döviz piyasasının öğleden sonra açıklanacak verilerle nasıl bir yön izleyeceği merak konusu oldu. İşte, 12 Ocak dolar, euro ve sterlin kurunda son durum…

12 Ocak 2022, Çarşamba 09:15 Son Güncelleme:
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12 Ocak 2022 Çarşamba sabahında dolar, euro ve sterlin kurunda küçük çaplı bir geri çekilme görüldü. Ocak ayının başından bu yana 14 TL sınırında seyreden dolar bugün 13,76 TL seviyelerinde işlem görürken, euro ve sterlin de yatay seyirde hareketine devam ediyor.

12 OCAK 2022 DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

  • ABD doları alış: 13,7442 TL
  • ABD doları satış: 13,7676 TL

1 EURO NE KADAR?

  • Euro alış: 15,6309 TL
  • Euro satış: 15,6727 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

  • Sterlin alış: 18,7522 TL
  • Sterlin satış: 18,7966 TL
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