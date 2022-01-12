12 Ocak 2022 Çarşamba sabahında dolar, euro ve sterlin kurunda küçük çaplı bir geri çekilme görüldü. Ocak ayının başından bu yana 14 TL sınırında seyreden dolar bugün 13,76 TL seviyelerinde işlem görürken, euro ve sterlin de yatay seyirde hareketine devam ediyor.

12 OCAK 2022 DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

ABD doları alış: 13,7442 TL

ABD doları satış: 13,7676 TL

1 EURO NE KADAR?

Euro alış: 15,6309 TL

Euro satış: 15,6727 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

Sterlin alış: 18,7522 TL

Sterlin satış: 18,7966 TL



