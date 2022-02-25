25 Şubat 2022 Cuma sabahında dolar-euro kuru yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Biden, Rusya’nın rezerv para birimleri olan dolar, euro ve yen cinsinden işlem yapmasının kısıtlanacağını duyurdu. Açıklamanın ardından piyasalarda hızlı bir düşüş yaşandı…

25 ŞUBAT 2022 GÜNCEL DÖVİZ ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar sabah saatlerinde yaşadığı yüzde 0,51 oranındaki yükselişin ardından 14,0749 TL’den alınıp, 14,0837 TL’den satılıyor.

EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro güne yüzde 0,08 oranında bir değer kaybıyla başladı ve alış fiyatı 15,7971 TL olurken, satış fiyatı ise 15,8335 TL oldu.

STERLİN BUGÜN NE KADAR?

25 Şubat 2022 Cuma sabahında sterlinin alış fiyatı 18,9026, satış fiyatı ise 18,9511 TL…

BIDEN’IN AÇIKLAMALARI PİYASAYI ETKİLEDİ

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyonun başlamasının ardından dolar ve Euro kuru da hızlı bir yükselişe geçmişti. Ancak uluslararası platformda yaşanan gelişmeler, döviz kurunda gerilemeye neden oldu. Bu gerilemenin en önemli etkenlerinden biri de ABD Başkanı Biden’ın açıklamaları oldu.

Rusya'ya karşı yeni güçlü yaptırımlar ve sınırlamaları açıklayan Biden, "Rus ekonomisine hem hızlı hem de uzun vadede ciddi maliyetler getirecek yaptırımlar tasarladık. Bu yaptırımlar, Rusya üzerindeki uzun vadeli etkiyi en üst düzeye çıkarmak, ABD ve müttefiklerimiz üzerindeki etkisini en aza indirmek üzere tasarlandı" dedi.

ABD'den Rusya'ya ihraç edilebilecek ürünlere güçlü sınırlamalar getireceğini ve daha fazla kurum ve şahsa yaptırımlar uygulanacağını söyleyen Biden, Rusya’nın dolar, euro, sterlin ve yen cinsinde işlem yapmasının kısıtlanacağını duyurarak, Rus ordusunun finansmanını engellemeyi planladıklarını açıkladı.

Daha fazla kişi ve kuruma yaptırım uygulanacağını söyleyen Biden, "Söz verdiğimiz gibi, Rus elitleri ve aile üyelerine de yaptırım uygulayacağız. Bunlar, Kremlin'in politikalarından kişisel olarak kazanç sağlayan insanlardır" dedi.

Biden, Rusya'ya ait daha fazla finans kurumuna yaptırım uygulandığını belirterek, "Rusya'nın en büyük bankalarını ABD finans sisteminden çıkardık ve aralarında 250 milyar dolar varlığı bulunan VTB ile 4 büyük bankayı daha bloke ettik” dedi.

Biden, "Toplamda yaklaşık 1 trilyon dolarlık varlığa sahip Rus bankalarına yaptırım uyguladık. Rusya'nın bankacılık varlıklarının üçte birinden fazlasını tek başına elinde tutan Rusya'nın en büyük bankasını ABD finansından çıkardık" dedi.



