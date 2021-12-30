Ekonomi Dolar, euro ve gram altında yeni kur seviyesi! Merkez Bankası açıkladı

Dolar, euro ve gram altında yeni kur seviyesi! Merkez Bankası açıkladı

Ekonomi

Dolar, euro ve gram altında yeni kur seviyesi! Merkez Bankası açıkladı

Kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur seviyelerini Merkez Bankası açıkladı. Dolar, euro ve gram altında yeni kur seviyesi belli oldu. İşte Merkez Bankası'nın yeni kur ve altın seviyesi açıklaması...

30 Aralık 2021, Perşembe 11:26 Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur seviyelerini açıkladı. Doların seviyesi 12,6185 TL, euro seviyesi 14,2816 TL, gram altın seviyesi ise 726,75 TL olarak duyuruldu.

Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak yeni kur ve altın seviyelerini açıkladı. Merkez Bankası'na göre döviz kurları euro için 14,2816 TL, dolar için 12,6185 TL, gram altın için ise 726,75 TL olarak açıklandı.

MERKEZ BANKASI KUR FARKI HESAPLAMALARI İÇİN HER GÜN AÇIKLAYACAK

Hazine, kur farkı hesaplamaları için TCMB'nin her gün saat 11:00’de USD döviz alış kuru yayınlayacağını duyurmuştu.

MEVDUAT SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olarak açılabilecek. Açılacak Türk Lirası vadeli hesaplara işleyecek faiz, kar payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacak.

Hesap açılışındaki kur ile vade sonu kurunun ne olduğuna bakılmaksızın anapara ve faiz/kar payı tutarı müşteriye banka tarafından ödenecek.

Vade sonu kuru üzerinden hesaplanacak tutar, anapara ve faiz, kar payı tutarından büyükse; aradaki fark TCMB tarafından karşılanacak. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda destekten faydalanılamayacak.

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