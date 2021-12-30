Dolar kuru yaşanan son gelişmelerin ardından sabah saatlerinde ekonomi gündeminde büyük yer kaplıyor. Önce 18 TL seviyelerine ulaşan sonrasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından 11 TL seviyelerine inen dolar, hafta başından bu yana yukarı yönlü hareketine devam etti ve bu sabah 13 TL sınırına yaklaştı. İşte 30 Aralık 2021 Perşembe gününde dolar, euro ve sterlinin alış satış fiyatları…

30 ARALIK 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

ABD doları alış: 12,9121 TL

ABD doları satış: 12,9152 TL

1 EURO NE KADAR?

Euro alış: 14,6048 TL

Euro satış: 14,6720 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

Sterlin alış: 17,2652 TL

Sterlin satış: 17,5045 TL







