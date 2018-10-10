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Son dakika: Dolar güne nasıl başladı? (10 Ekim dolar fiyatları)

Dün açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın ardından 6.13 TL'nin üzerinde hareket eden dolar/TL yeni güne 6.10 seviyesinden başladı

10 Ekim 2018, Çarşamba 08:09
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Dolar/TL uluslararası piyasada yeni güne 6,10 lira seviyesinde başladı. Saat 07.30 itibariyle dolar 6.1036 , euro 7,0277 sterlin ise 8,0349 TL'den işlem görüyor. Dolar dün açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın ardından 6.13 TL seviyesinde hareket etmişti.

 Piyasaların gözü 12 Ekim'de. ABD ile ilişkilerin bozulmasına neden olan ve halihazırda ev hapsinde tutulan ABD'li Rahip Brunson'ın mahkemesi 12 Ekim'de gerçekleşecek.

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