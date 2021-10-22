Dolar kaç lira!? 22 Ekim 2021 güncel dolar kuru…
22 Ekim 2021 dolar ve euro fiyatı... Dövizde son durum... Doların kaç lira olduğu araştırılıyor. İşte, 22 Ekim güncel döviz kurları…
22 Ekim 2021, Cuma 14:28 Son Güncelleme:
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22 Ekim dolar kuru... Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 9,60 seviyelerinde işlem görüyor. Dün 9,5532 yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 3,3 üzerinde 9,5177 seviyesinden tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne de artışla başlayarak 9,6662 ile zirvesini görmesinin ardından saat 14:20 itibarıyla önceki 9,60 seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalarda avro/TL 11,1816'dan, sterlin/TL de 13,2509'dan satılıyor.
S&P'NİN KREDİ DEĞERLENDİRMESİ BEKLENİYOR
Analistler, bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydederek, yurt içinde ise piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un Türkiye'ye ilişkin kredi değerlendirmesinin gündemde olduğunu ifade etti.
22 EKİM ALTIN FİYATLARI...
- Gram altın: 553 TL
- Çeyrek altın: 908 TL
- Cumhuriyet altını: 3598 TL
- ONS altın: 1793 dolar