Dolar kaç lira!? 22 Ekim 2021 güncel dolar kuru…

22 Ekim dolar kuru... Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 9,60 seviyelerinde işlem görüyor. Dün 9,5532 yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 3,3 üzerinde 9,5177 seviyesinden tamamladı.

DOLAR KAÇ LİRA?

Dolar/TL, yeni güne de artışla başlayarak 9,6662 ile zirvesini görmesinin ardından saat 14:20 itibarıyla önceki 9,60 seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda avro/TL 11,1816'dan, sterlin/TL de 13,2509'dan satılıyor.

S&P'NİN KREDİ DEĞERLENDİRMESİ BEKLENİYOR

Analistler, bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydederek, yurt içinde ise piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un Türkiye'ye ilişkin kredi değerlendirmesinin gündemde olduğunu ifade etti.

22 EKİM ALTIN FİYATLARI...