Dolar kaç liradan işlem görüyor? dolarda gidişat ne yönde olacak?

Dolar/TL, güne hareketli başlamasının ardından 8,51 seviyelerinde işlem görüyor. Konuyla ilgili IKON Menkul tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "USD/TRY paritesinde dün yaşanan düşüş yükselen trend çizgisine varmadan 8.4675 bölgesiyle sınırlı kaldı. Bugün bu bölgeden gelişen alımlarla parite 8.5100 direnç bölgesi üstüne 8.54 bandına kadar yükseliş kaydetti. Ancak parite şimdilik bu bölgede tutunamadı.

8.5100 direnç bölgesi civarında seyreden paritede aşağıda 8.4675 seviyesi ve yükselen trend çizgisi ilk destek bölgeleri olarak takibimizde kalmaya devam edecek. Trend çizgisinin aşağı kırılması halinde TL lehine işlem güç kazanabilir. Tera Yatırım tarafından hazırlanan analizde şöyle denildi: "22 Mart tarihinde yukarı yönlü boşluk bırakarak açılış yapan dolar/TL kuru, bu tarihten itibaren oluşturduğu yükseliş ivmesini koruyor.

Kurdaki yükselişte ABD'de oluşan enflasyonist beklentiler etkili olurken Dolar, gelişmiş para birimlerine karşı değer kaybedip gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı ise değer kazanıyor. Geçtiğimiz Cuma günü bir önceki tarihi zirve seviyesi olan 8,5832 TL'nin üzerini test eden ve 8,6150 TL'ye kadar yükselen dolar/TL kurunda yukarı yönlü hareketin sürmesi ve 8,5832 TL üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yukarı yönlü hareketler hızlanabilir.

Öte yandan olası geri çekilmelerde ise 8,50 TL psikolojik seviyesi ile 8,4750 TL destek seviyesini takip edeceğiz."