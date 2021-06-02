Dolar kaç TL oldu sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Dün 8,50 lira seviyesini aşan dolar kuru yeni güne yükselişle başladı. Dolar kuru sabah saatlerinde 8,63 TL seviyesinden güne başladı. Euro ise 10,53 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. İşte döviz kurlarında son durum?

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:



