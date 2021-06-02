Ekonomi Dolar kaç TL? 1 dolar kaç Türk Lirası oldu? 2 Haziran dolar fiyatı 2021!

Dolar kaç TL? 1 dolar kaç Türk Lirası oldu? 2 Haziran dolar fiyatı 2021!

Ekonomi

Dolar kaç TL? 1 dolar kaç Türk Lirası oldu? 2 Haziran dolar fiyatı 2021!

Döviz kurlarında yaşanan değişimler ilgiyle takip ediliyor. 1 dolar kaç TL oldu aramaları vatandaşlar tarafından hızla devam ediyor. Peki dolar kaç TL oldu? İşte 1 doların Türk Lirası karşılığı...

02 Haziran 2021, Çarşamba 19:33 Son Güncelleme:
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Dolar kaç TL oldu sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Dün 8,50 lira seviyesini aşan dolar kuru yeni güne yükselişle başladı. Dolar kuru sabah saatlerinde 8,63 TL seviyesinden güne başladı. Euro ise 10,53 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. İşte döviz kurlarında son durum?

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:


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