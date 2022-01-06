Dolar kaç TL? Bugün dolar, Euro ve sterlin ne kadar oldu? 6 Ocak döviz kuru
Dolar fiyatı, kur korumalı mevduata ilişkin açıklamanın ardından yaşadığı büyük düşüşten sonra yeni yılın ilk haftasında yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Dolarla paralel olarak döviz piyasasında en çok işlem gören para birimleri euro ve sterlin de değer kazanıyor. İşte 6 Ocak 2022 Perşembe gününe ilişkin döviz kurunda son durum…
06 Ocak 2022, Perşembe 09:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
6 Ocak 2022 Perşembe sabahında dolar kuru yukarı yönlü hareket ederken, yüzde 0,26 oranında değer kazandığı görüldü. Sabah saatlerinde euro yüzde 0,45, sterlin ise yüzde 0,71 oranında bir değer artışı yaşadı. Son gelen rakamlarla birlikte doların alış satış fiyatı 13,69 ile 13,70 seviyelerine ulaştı.
6 OCAK 2022 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU
1 DOLAR NE KADAR?
- ABD doları alış: 13,6793 TL
- ABD doları satış: 13,6823 TL
1 EURO NE KADAR?
- Euro alış: 15,4775 TL
- Euro satış: 15,5852 TL
1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?
- Sterlin alış: 18,5088 TL
- Sterlin satış: 18,6502 TL