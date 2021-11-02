2 Kasım dolar fiyatı ne kadar? Dolar kaç TL oldu? Güncel dolar, euro ve sterlin kuru 2 Kasım 2021
Dolar, geçtiğimiz hafta yaşadığı rekor yükselişin ardından yatay bir seyir izlemeye devam ediyor. Dün sabaha değer kaybıyla başlayan dolar ve Euro 2 Kasım sabahında yükselmeye devam ediyor. Peki, dolar kaç TL oldu? İşte, 2 Kasım 2021 güncel dolar, euro ve sterlin kuru…
02 Kasım 2021, Salı 10:48 Son Güncelleme:
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2 Kasım 2021 Salı sabahında dolar kuru en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Hızlı yükselişin ardından ateşi sönen dolarda gözler ABD’den gelecek verilere çevrildi. Diğer yandan ekim ayı enflasyon rakamlarının da ekonomi gündeminde hareketliliğe neden olması bekleniyor. Peki, dolar kaç TL oldu? 2 Kasım dolar fiyatı ne kadar? İşte, Güncel dolar, euro ve sterlin kuru 2 Kasım 2021
1 KASIM 2021 GÜNCEL DÖVİZ KURU
1 DOLAR NE KADAR?
- ABD doları alış: 9,5404 TL
- ABD doları satış: 9,5510 TL
1 EURO NE KADAR?
- Euro alış: 11,0807 TL
- Euro satış: 11,0960 TL
1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?
- Sterlin alış: 12,9751 TL
- Sterlin satış: 13,0358 TL