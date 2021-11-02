2 Kasım 2021 Salı sabahında dolar kuru en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Hızlı yükselişin ardından ateşi sönen dolarda gözler ABD’den gelecek verilere çevrildi. Diğer yandan ekim ayı enflasyon rakamlarının da ekonomi gündeminde hareketliliğe neden olması bekleniyor. Peki, dolar kaç TL oldu? 2 Kasım dolar fiyatı ne kadar? İşte, Güncel dolar, euro ve sterlin kuru 2 Kasım 2021

1 KASIM 2021 GÜNCEL DÖVİZ KURU

1 DOLAR NE KADAR?

ABD doları alış: 9,5404 TL

ABD doları satış: 9,5510 TL

1 EURO NE KADAR?

Euro alış: 11,0807 TL

Euro satış: 11,0960 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?