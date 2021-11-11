Ekonomi Dolar kuru 11 Kasım 2021: Dolar, euro ve sterlin ne kadar kaç TL?

Dolar kuru 11 Kasım 2021: Dolar, euro ve sterlin ne kadar kaç TL?

Ekonomi

Dolar kuru 11 Kasım 2021: Dolar, euro ve sterlin ne kadar kaç TL?

Dolar kurundaki yükseliş 11 Kasım Perşembe gününde de devam ediyor. ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından dolar bugün yüzde 0,60 oranında değer kazanırken, euroda bu oran yüzde 0,83, sterlinde ise yüzde 0,39 oranında oldu. Peki, dolar, euro ve sterlin ne kadar kaç TL? İşte, 11 Kasım 2021 dolar kuru…

11 Kasım 2021, Perşembe 09:47 Son Güncelleme:
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Dolar kuru yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin etkisiyle yukarı yönlü hareketine devam ediyor. ABD’de dün açıklanan veriler, 1990 yılından bu yana ilk defa enflasyonun bu kadar hızlı yükseldiğini gösterdi. Ekonomi dünyasında yaşanan bu gelişmeler de dolar kurunda değer artışı olarak karşılığını buldu. İşte, 11 Kasım, dolar, euro ve sterlin kuru…

11 KASIM 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

  • ABD doları alış: 9,9283 TL
  • ABD doları satış: 9,9361 TL

1 EURO NE KADAR?

  • Euro alış: 11,4099 TL
  • Euro satış: 11,4225 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

  • Sterlin alış: 13,2561 TL
  • Sterlin satış: 13,3226 TL

 

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