Dolar kuru yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin etkisiyle yukarı yönlü hareketine devam ediyor. ABD’de dün açıklanan veriler, 1990 yılından bu yana ilk defa enflasyonun bu kadar hızlı yükseldiğini gösterdi. Ekonomi dünyasında yaşanan bu gelişmeler de dolar kurunda değer artışı olarak karşılığını buldu. İşte, 11 Kasım, dolar, euro ve sterlin kuru…

11 KASIM 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

ABD doları alış: 9,9283 TL

ABD doları satış: 9,9361 TL

1 EURO NE KADAR?

Euro alış: 11,4099 TL

Euro satış: 11,4225 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?