Ekonomi Dolar kuru 22 Kasım 2021: Dolar bugün ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL?

Dolar kuru 22 Kasım 2021: Dolar bugün ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL?

Ekonomi

Dolar kuru 22 Kasım 2021: Dolar bugün ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL?

Dolar kuru 22 Kasım 2021 Pazartesi sabahında pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Haftanın ilk gününe değer kaybıyla başlayan dolar kurunun yanı sıra euro ve sterlin de de düşüş gözleniyor. Dolar bugün ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL? İşte 22 Kasım 2021 güncel döviz kuru…

22 Kasım 2021, Pazartesi 08:43 Son Güncelleme:
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Dolar kuru 22 Kasım 2021 tarihinde güne yüzde 0,69 oranında değer kaybıyla başladı. Euroda bu oran yüzde 0,80 olurken, sterlinde düşüş yüzde 0,91 olarak ölçüldü. Dolar kurunun FED tutanaklarından etkilendiği düşünülüyor…

22 KASIM 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

  • ABD doları alış: 11,1100 TL
  • ABD doları satış: 11,1880 TL

1 EURO NE KADAR?

  • Euro alış: 12,5286 TL
  • Euro satış: 12,6224 TL


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1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

  • Sterlin alış: 14,9472 TL
  • Sterlin satış: 15,0222 TL

 

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