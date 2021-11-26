Dolar kuru 26 Kasım 2021 Cuma: Dolar, euro ve sterlin bugün ne kadar?
‘Dolar, euro ve sterlin bugün ne kadar?’ sorusu 26 Kasım 2021 Cuma sabahında pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Yurt içi ve yurt dışı gelişmelerden etkilenen dolar kuru, hafta başından bu yana 12 TL seviyelerinde seyrediyordu. Peki, dolar euro ve sterlin 26 Kasım’da ne kadar oldu? İşte yanıtı…
26 Kasım 2021, Cuma 09:19 Son Güncelleme:
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26 Kasım Cuma sabahında dolar yüzde 2,36 oranında değer kazandı. Euro, yüzde 2,32 sterlin ise yüzde 1,40 oranında bir yükseliş yaşadı. Peki, dolar, euro ve sterlin bugün ne kadar? İşte, güncel döviz kuru…
26 KASIM 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU
1 DOLAR NE KADAR?
- ABD doları alış: 12,2022 TL
- ABD doları satış: 12,2658 TL
1 EURO NE KADAR?
- Euro alış: 13,6990 TL
- Euro satış: 13,7789 TL
1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?
- Sterlin alış: 16,1602 TL
- Sterlin satış: 16,2412 TL
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