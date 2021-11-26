26 Kasım Cuma sabahında dolar yüzde 2,36 oranında değer kazandı. Euro, yüzde 2,32 sterlin ise yüzde 1,40 oranında bir yükseliş yaşadı. Peki, dolar, euro ve sterlin bugün ne kadar? İşte, güncel döviz kuru…

26 KASIM 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

ABD doları alış: 12,2022 TL

ABD doları satış: 12,2658 TL

1 EURO NE KADAR?

Euro alış: 13,6990 TL

Euro satış: 13,7789 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

Sterlin alış: 16,1602 TL

Sterlin satış: 16,2412 TL



