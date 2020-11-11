Dolar kuru 8 liranın altına düştü

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan sonra Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan gelen mesajların etkisiyle dolar/TL, dünkü piyasa kapanışın ardından 8,18 düzeyinde dengeli bir seyir izledi. Sabahın erken saatlerinde yatay başlangıç yapan dolar/TL, BDDK'dan gelen yabancı banka swap limitlerini esnetme hamlesiyle birlikte 8,10 seviyelerinin altına indi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından ise dolar 7,87 seviyesine kadar geriledi.

Euro/TL de 9,27 düzeyinde seyrediyor.

Küresel piyasalardaki iyimser hava ve yurt içinde kurlarda yaşanan gerilemenin desteklediği hisse senedi piyasalarından da rekor devam ediyor. Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi, yüzde 0,55'lik artışla 1.249 puanla açılışta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks, Erdoğan'ın piyasa mesajları sonrasında 1.260 puana kadar tırmandı. Uzmanlar, bugün ödemeler dengesinin eylülde 2 milyar 364 milyon dolarla piyasa beklentisinin altında açık verdiğini belirterek, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları takip edileceğini bildirdi.





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