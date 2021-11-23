Ekonomi Dolar kuru bugün (23 Kasım) ne kadar? Dolar, euro ve sterlin kaç TL?

Dolar kuru bugün (23 Kasım) ne kadar? Dolar, euro ve sterlin kaç TL?

Ekonomi

Dolar kuru bugün (23 Kasım) ne kadar? Dolar, euro ve sterlin kaç TL?

Dolar kuru sabah saatlerinde pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Dünya ekonomisinin baş aktörlerinden dolar bugün (23 Kasım) sabahında yüzde 0,55 oranında bir yükseliş gösterirken, Euro yüzde 0,60, sterlin ise yüzde 0,58 oranında değer kazandı. Peki, dolar kuru bugün (23 Kasım) ne kadar? Dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte yanıtı…

23 Kasım 2021, Salı 09:23 Son Güncelleme:
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Dolar kuru üzerinde görüş bildiren analistler, ABD Başkanı Joe Biden’ın bu hafta FED Başkanı adayını açıklaması ve enflasyona ilişkin açıklamalarının piyasalara yön vereceğini belirtiyor. Bu gelişmeler eşliğinde dolar kuru yukarı yönlü hareketine devam ederken, Euro ve sterlin de yurt dışı kaynaklı gelişmelerden etkileniyor. İşte 23 Kasım dolar, euro ve sterlin kurundaki son gelişmeler…

23 KASIM 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

  • ABD doları alış: 11,4186 TL
  • ABD doları satış: 11,4502 TL

1 EURO NE KADAR?

  • Euro alış: 12,8399 TL
  • Euro satış: 12,8745 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

  • Sterlin alış: 15,3040 TL
  • Sterlin satış: 15,3376 TL


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