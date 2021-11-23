Dolar kuru üzerinde görüş bildiren analistler, ABD Başkanı Joe Biden’ın bu hafta FED Başkanı adayını açıklaması ve enflasyona ilişkin açıklamalarının piyasalara yön vereceğini belirtiyor. Bu gelişmeler eşliğinde dolar kuru yukarı yönlü hareketine devam ederken, Euro ve sterlin de yurt dışı kaynaklı gelişmelerden etkileniyor. İşte 23 Kasım dolar, euro ve sterlin kurundaki son gelişmeler…

23 KASIM 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

ABD doları alış: 11,4186 TL

ABD doları satış: 11,4502 TL

1 EURO NE KADAR?

Euro alış: 12,8399 TL

Euro satış: 12,8745 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

Sterlin alış: 15,3040 TL

Sterlin satış: 15,3376 TL







