Ekonomi 1 Aralık serbest piyasada dolar, euro ve sterlin kaç TL? Dolar kuru bugün ne kadar?

1 Aralık serbest piyasada dolar, euro ve sterlin kaç TL? Dolar kuru bugün ne kadar?

Ekonomi

1 Aralık serbest piyasada dolar, euro ve sterlin kaç TL? Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar kurunun dün akşam saatlerinden itibaren yukarı yönlü hareketi, ilerleyen saatlerde sabit kaldı. 1 Aralık sabahında ise dolar, euro ve sterlin kurunda küçük çaplı bir geri çekilme gözlendi. Peki, dolar kuru bugün ne kadar? İşte, 1 Aralık serbest piyasada dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları…

01 Aralık 2021, Çarşamba 08:42 Son Güncelleme:
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Dolar kuru bugün ne kadar?” “1 Aralık serbest piyasada dolar, euro ve sterlin kaç TL?” soruları sabah saatlerinde ekonomi gündeminin en çok araştırılan konuları olmaya devam ediyor. Döviz piyasasında bu sabah ibre kırmızıya döndü ve doların yüzde 0,38 oranında değer kaybettiği görüldü. Euro yüzde 0,78, sterlin ise yüzde 0,58 oranında bir düşüş yaşadı….

1 ARALIK 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

  • ABD doları alış: 13,5154 TL
  • ABD doları satış: 13,6208 TL

1 EURO NE KADAR?

  • Euro alış: 15,3255 TL
  • Euro satış: 15,4210 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

  • Sterlin alış: 18,0142 TL
  • Sterlin satış: 18,1045 TL

 


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