Dolar kuru bugün ne kadar? 16 Aralık 2021 dolar, euro ve sterlin kuru
Dolar kuru bugün milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası FED’in faiz kararını açıklamasının ardından bugün TCMB faiz kararının döviz kurunda nasıl bir etki oluşturacağı da merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, dolar kuru bugün ne kadar? İşte, 16 Aralık 2021 dolar, euro ve sterlin kuru…
16 Aralık 2021, Perşembe 09:45 Son Güncelleme:
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‘Dolar kuru bugün ne kadar?’ sorusu sabah saatlerinin en çok araştırılan konularından biri haline geldi. Yurt içi ve yurt dışı gelişmelerden etkilenen döviz piyasası yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Sabah saatlerinde ise dolar kuru yüzde 1,61 oranında değer artışı yaşarken, euroda bu oran yüzde 1,72, sterlinde ise 1,53 oldu…
16 ARALIK 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU
1 DOLAR NE KADAR?
- ABD doları alış: 15,0159 TL
- ABD doları satış: 15,0368 TL
1 EURO NE KADAR?
- Euro alış: 16,9603 TL
- Euro satış: 16,9949 TL
1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?
- Sterlin alış: 19,9155 TL
- Sterlin satış: 20,0154 TL
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