‘Dolar kuru bugün ne kadar?’ sorusu sabah saatlerinin en çok araştırılan konularından biri haline geldi. Yurt içi ve yurt dışı gelişmelerden etkilenen döviz piyasası yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Sabah saatlerinde ise dolar kuru yüzde 1,61 oranında değer artışı yaşarken, euroda bu oran yüzde 1,72, sterlinde ise 1,53 oldu…

16 ARALIK 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

ABD doları alış: 15,0159 TL

ABD doları satış: 15,0368 TL

1 EURO NE KADAR?

Euro alış: 16,9603 TL

Euro satış: 16,9949 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

Sterlin alış: 19,9155 TL

Sterlin satış: 20,0154 TL







