Dolar kuru bugün ne kadar? 7 Aralık dolar, euro ve sterlin kaç TL?
Dolar kuru 7 Aralık Salı sabahına değer kaybıyla başladı. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası’nın döviz piyasasına doğrudan satış yoluyla müdahale etmesinin ardından serbest piyasada dolar kurunda geri çekilme yaşanmıştı. Peki, dolar kuru bugün ne kadar? 7 Aralık dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte ayrıntılar…
07 Aralık 2021, Salı 09:38 Son Güncelleme:
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Dolar kuru bugün sabah saatlerinde yüzde 0,46 oranında bir düşüş yaşadı. Döviz kurunda genel çaplı bir düşüş yaşanırken, euro yüzde 0,34, sterlin ise yüzde 0,15 oranında değer kaybetti. İşte, 7 Aralık 2021 güncel dolar, euro ve sterlin kuru…
7 ARALIK 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU
1 DOLAR NE KADAR?
- ABD doları alış: 13,7163 TL
- ABD doları satış: 13,7198 TL
1 EURO NE KADAR?
- Euro alış: 15,4926 TL
- Euro satış: 15,5336 TL
1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?
- Sterlin alış: 18,2123 TL
- Sterlin satış: 18,3036 TL
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