Dolar kuru bugün sabah saatlerinde yüzde 0,46 oranında bir düşüş yaşadı. Döviz kurunda genel çaplı bir düşüş yaşanırken, euro yüzde 0,34, sterlin ise yüzde 0,15 oranında değer kaybetti. İşte, 7 Aralık 2021 güncel dolar, euro ve sterlin kuru…

7 ARALIK 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

ABD doları alış: 13,7163 TL

ABD doları satış: 13,7198 TL

1 EURO NE KADAR?

Euro alış: 15,4926 TL

Euro satış: 15,5336 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?