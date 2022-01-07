7 Ocak 2022 Cuma gününde dolar yüzde 0,22 oranında değer kaybederken, dün yaklaştığı 14 TL seviyesinden de uzaklaşmış oldu. Doların aksine euro ve sterlinde sabah saatlerinde bir değer artışı gözlenirken, yurt dışından gelecek verilerin döviz kurunu nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor…

7 OCAK 2022 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR

ABD doları alış: 13,8029 TL

ABD doları satış: 13,8131 TL

1 EURO NE KADAR?

Euro alış: 15,5272 TL

Euro satış: 15,6891 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?