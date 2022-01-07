Ekonomi Dolar kuru bugün ne kadar kaç TL? 7 Ocak 2022 dolar, euro ve sterlin fiyatlarında son durum

Dolar kuru bugün ne kadar kaç TL? 7 Ocak 2022 dolar, euro ve sterlin fiyatlarında son durum

Ekonomi

Dolar kuru bugün ne kadar kaç TL? 7 Ocak 2022 dolar, euro ve sterlin fiyatlarında son durum

Dolar kuru güne düşüşle başlarken, asıl hareketliliğin gün içinde açıklanacak ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerinden sonra yaşanması bekleniyor. Yurt içi ve yurt dışı gelişmelerden etkilenen döviz kurunda dolar, euro ve sterlinin ABD’den gelecek verilerle nasıl bir yön izleyeceği hem yatırımcılar hem de vatandaşların yakın takibinde. İşte 7 Ocak 2022 sabahında dolar, euro ve sterlin fiyatlarında son durum…

07 Ocak 2022, Cuma 08:58 Son Güncelleme:
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7 Ocak 2022 Cuma gününde dolar yüzde 0,22 oranında değer kaybederken, dün yaklaştığı 14 TL seviyesinden de uzaklaşmış oldu. Doların aksine euro ve sterlinde sabah saatlerinde bir değer artışı gözlenirken, yurt dışından gelecek verilerin döviz kurunu nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor…

7 OCAK 2022 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR

  • ABD doları alış: 13,8029 TL
  • ABD doları satış: 13,8131 TL

1 EURO NE KADAR?

  • Euro alış: 15,5272 TL
  • Euro satış: 15,6891 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

  • Sterlin alış: 18,5784 TL
  • Sterlin satış: 18,8402 TL

 

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