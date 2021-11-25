“Dolar kuru bugün ne kadar oldu?” sorusu ekonomi gündemini yakından takip edenlerin sabah saatlerinde en çok araştırdığı konuların başında yer alıyor. Dün yaşanan değer kaybının ardından serbest piyasa da döviz kuru 25 Kasım 2021 sabahında yukarı yönlü hareketine devam ediyor...

25 KASIM 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

ABD doları alış: 11,9947 TL

ABD doları satış: 12,2452 TL

1 EURO NE KADAR?

Euro alış: 13,4867 TL

Euro satış: 13,7015 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

Sterlin alış: 15,9179 TL

Sterlin satış: 15,9977 TL



