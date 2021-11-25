Ekonomi Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 25 Kasım 2021 güncel dolar, euro ve sterlin kuru

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 25 Kasım 2021 güncel dolar, euro ve sterlin kuru

Ekonomi

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 25 Kasım 2021 güncel dolar, euro ve sterlin kuru

Dolar kuru bugün, 24 Kasım’da yaşadığı sert düşüşün ardından ufak çaplı bir yükseliş gösteriyor. Dolar 25 Kasım Perşembe sabahında yüzde 3,03, euro yüzde 2,79, sterlin ise yüzde 0,79 oranında değer kazandı. Peki, dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 25 Kasım 2021 güncel dolar, euro ve sterlin kuru…

25 Kasım 2021, Perşembe 09:17 Son Güncelleme:
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Dolar kuru bugün ne kadar oldu?” sorusu ekonomi gündemini yakından takip edenlerin sabah saatlerinde en çok araştırdığı konuların başında yer alıyor. Dün yaşanan değer kaybının ardından serbest piyasa da döviz kuru 25 Kasım 2021 sabahında yukarı yönlü hareketine devam ediyor...  

25 KASIM 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

  • ABD doları alış: 11,9947 TL
  • ABD doları satış: 12,2452 TL

1 EURO NE KADAR?

  • Euro alış: 13,4867 TL
  • Euro satış: 13,7015 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

  • Sterlin alış: 15,9179 TL
  • Sterlin satış: 15,9977 TL
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