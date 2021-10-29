Dolar kuru günün en çok takip edilen konuları arasında yer alıyor. Yurt içi ve yurt dışı gelişmelerden etkilenen döviz kuru son zamanlarda oldukça hareketli günler geçirmişti. Ancak resmi tatil olan 29 Ekim Cuma günü kurdaki hareketlilik yerini yatay bir seyre bıraktı. Peki, dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte, 29 Ekim, dolar, euro ve sterlin güncel kur fiyatları…

29 EKİM, DOLAR, EURO VE STERLİN GÜNCEL KUR FİYATLARI…

1 DOLAR NE KADAR?

ABD doları alış: 9,5359 TL

ABD doları satış: 9,5444 TL

1 EURO NE KADAR?

Euro alış: 11,1294 TL

Euro satış: 11,1413 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?