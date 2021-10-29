Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 29 Ekim, dolar, euro ve sterlin güncel kur fiyatları
Dolar kuru dalgalı seyrine devam ediyor. Hızlı yükselişinin ardından yatay seyirde devam eden dolar, bu sabah yüzde 0,18 oranında değer kazandı, Euro yüzde 0,02 oranında değer kaybederken, sterlin de yüzde 0,05 oranında yükseldi. İşte, 29 Ekim 2021, dolar, euro ve sterlin güncel kur fiyatları…
29 Ekim 2021, Cuma 09:36 Son Güncelleme:
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Dolar kuru günün en çok takip edilen konuları arasında yer alıyor. Yurt içi ve yurt dışı gelişmelerden etkilenen döviz kuru son zamanlarda oldukça hareketli günler geçirmişti. Ancak resmi tatil olan 29 Ekim Cuma günü kurdaki hareketlilik yerini yatay bir seyre bıraktı. Peki, dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte, 29 Ekim, dolar, euro ve sterlin güncel kur fiyatları…
29 EKİM, DOLAR, EURO VE STERLİN GÜNCEL KUR FİYATLARI…
1 DOLAR NE KADAR?
- ABD doları alış: 9,5359 TL
- ABD doları satış: 9,5444 TL
1 EURO NE KADAR?
- Euro alış: 11,1294 TL
- Euro satış: 11,1413 TL
1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?
- Sterlin alış: 13,1061 TL
- Sterlin satış: 13,1604 TL