14 Aralık 2021 Salı sabahında dolar kuru güncel satış fiyatı pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Dolar kuru bugün sabah saatlerinde yüzde 3,32 oranında bir yükseliş gösterirken, euroda bu oran yüzde 3,31, sterlinde ise yüzde 3,33 oldu. Böylelikle dolar kuru güncel satış fiyatı da yeniden değişiklik gösterdi…

14 ARALIK 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

ABD doları alış: 14,2191 TL

ABD doları satış: 14,2430 TL

1 EURO NE KADAR?

Euro alış: 16,1114 TL

Euro satış: 16,1481 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?