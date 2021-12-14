Dolar kuru güncel satış fiyatı! 14 Aralık, dolar, euro ve sterlin bugün ne kadar?
Dolar kuru güncel satış fiyatı, 14 Aralık Salı sabahında anlık olarak değişim gösteriyor. Dün yaşanan hızlı yükselişin ardından Merkez Bankası, döviz kurundaki sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle müdahalede bulunmuştu. Peki, dolar, euro ve sterlin bugün ne kadar? İşte, dolar kuru güncel satış fiyatı…
14 Aralık 2021, Salı 09:28 Son Güncelleme:
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14 Aralık 2021 Salı sabahında dolar kuru güncel satış fiyatı pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Dolar kuru bugün sabah saatlerinde yüzde 3,32 oranında bir yükseliş gösterirken, euroda bu oran yüzde 3,31, sterlinde ise yüzde 3,33 oldu. Böylelikle dolar kuru güncel satış fiyatı da yeniden değişiklik gösterdi…
14 ARALIK 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU
1 DOLAR NE KADAR?
- ABD doları alış: 14,2191 TL
- ABD doları satış: 14,2430 TL
1 EURO NE KADAR?
- Euro alış: 16,1114 TL
- Euro satış: 16,1481 TL
1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?
- Sterlin alış: 18,7076 TL
- Sterlin satış: 18,9050 TL
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