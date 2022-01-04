Dolar kuru kaç TL? 4 Ocak 2022 dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatı
Dolar kuru, aralık ayında hızlı bir yükselişe 18 TL sınırını aşarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından aynı şekilde hızlı bir düşüş gösterdi ve 11 TL seviyelerine gerilemişti. 4 Ocak 2022 sabahında ise yönünü yukarı çeviren dolar kuru 13 TL seviyesinin üzerinde işlem görüyor. İşte 2022 yılının ilk haftasında dolar, Euro ve sterlin alış satış fiyatları…
04 Ocak 2022, Salı 14:59 Son Güncelleme:
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4 Ocak 2022 Salı sabahında da dolar, Euro ve sterlin alış satış fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Dalgalı bir seyir izleyen dolar kuru güne yüzde 3,57 oranında bir değer artışıyla başladı. Euro ve sterlinde de yaklaşık oranlarda bir yükseliş görülüyor. Peki, dolar kuru kaç TL? İşte, 4 Ocak 2022 dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatı
4 OCAK 2022 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU
1 DOLAR NE KADAR?
- ABD doları alış: 13,1795 TL
- ABD doları satış: 13,1812 TL
1 EURO NE KADAR?
- Euro alış: 14,8813 TL
- Euro satış: 14,9241 TL
1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?
- Sterlin alış: 17,7597 TL
- Sterlin satış: 17,8177 TL
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