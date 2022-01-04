4 Ocak 2022 Salı sabahında da dolar, Euro ve sterlin alış satış fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Dalgalı bir seyir izleyen dolar kuru güne yüzde 3,57 oranında bir değer artışıyla başladı. Euro ve sterlinde de yaklaşık oranlarda bir yükseliş görülüyor. Peki, dolar kuru kaç TL? İşte, 4 Ocak 2022 dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatı

4 OCAK 2022 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

ABD doları alış: 13,1795 TL

TL ABD doları satış: 13,1812 TL

1 EURO NE KADAR?

Euro alış: 14,8813 TL

TL Euro satış: 14,9241 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

Sterlin alış: 17,7597 TL

TL Sterlin satış: 17,8177 TL



