Dolar, euro ve sterlin kurundaki hareketlilik uzun süredir devam ediyor. Cuma günü yükselerek kapatan dolar, cumartesi sabahı 10 TL’ye ulaştı. 15 Kasım Pazartesi sabahında ise hafta sonu seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Peki dolar ne bugün ne kadar? Euro ve sterlin kaç lira? İşte, 15 Kasım döviz kuru…

15 KASIM 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

ABD doları alış: 10,0209 TL

ABD doları satış: 10,0154 TL

1 EURO NE KADAR?

Euro alış: 11,4809 TL

Euro satış: 11,5013 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?