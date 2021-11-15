Dolar ne bugün ne kadar, 1 dolar kaç TL? Euro ve sterlin kaç lira? 15 Kasım döviz kuru
15 Kasım dolar fiyatı... ABD verilerinin ardından Merkez Bankası faiz kararının dolar üzerinde nasıl bir etkiye sahip olacağı merak konusu olurken, serbest piyasada dolar sabah saatlerinde yüzde 0,25 oranında değer kazandı. İşte 15 Kasım 2021 Pazartesi sabahında döviz kurundaki son durum…
15 Kasım 2021, Pazartesi 09:30 Son Güncelleme:
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Dolar, euro ve sterlin kurundaki hareketlilik uzun süredir devam ediyor. Cuma günü yükselerek kapatan dolar, cumartesi sabahı 10 TL’ye ulaştı. 15 Kasım Pazartesi sabahında ise hafta sonu seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Peki dolar ne bugün ne kadar? Euro ve sterlin kaç lira? İşte, 15 Kasım döviz kuru…
15 KASIM 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU
1 DOLAR NE KADAR?
- ABD doları alış: 10,0209 TL
- ABD doları satış: 10,0154 TL
1 EURO NE KADAR?
- Euro alış: 11,4809 TL
- Euro satış: 11,5013 TL
1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?
- Sterlin alış: 13,4509 TL
- Sterlin satış: 13,5100 TL
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