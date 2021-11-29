Dolar ne kadar? 29 Kasım 2021 dolar kuru kaç TL? Bugünkü dolar, euro ve sterlin kuru
Dolar ne kadar oldu sorusu sabah saatlerinden bu yana yoğun şekilde araştırılıyor. Döviz kurunda, FED faiz kararının yanı sıra Merkez Bankası politika faizinin nasıl bir etki yaratacağı merak ediliyor. Bugünkü dolar, euro ve sterlin kuru, yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Peki, 29 Kasım 2021 dolar kuru kaç TL? İşte bugünkü döviz kurunda son durum…
29 Kasım 2021, Pazartesi 09:12 Son Güncelleme:
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Dolar 29 Kasım 2021 Pazartesi sabahına yüzde 2, 98 oranında bir yükselişle başladı. Euro ve sterlin de yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Uluslararası gelişmelerden etkilenen dolar kuru haftanın ilk gününde 12, 75 seviyelerinde işlem görürken, Euro, 14,38, sterlin ise 16,68 TL’den satılıyor…
29 KASIM 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU
1 DOLAR NE KADAR?
- ABD doları alış: 12,4344 TL
- ABD doları satış: 12,5375 TL
1 EURO NE KADAR?
- Euro alış: 14,0311 TL
- Euro satış: 14,1507 TL
1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?
- Sterlin alış: 16,5659 TL
- Sterlin satış: 16,6548 TL
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