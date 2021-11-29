Ekonomi Dolar ne kadar? 29 Kasım 2021 dolar kuru kaç TL? Bugünkü dolar, euro ve sterlin kuru

Dolar ne kadar? 29 Kasım 2021 dolar kuru kaç TL? Bugünkü dolar, euro ve sterlin kuru

Ekonomi

Dolar ne kadar? 29 Kasım 2021 dolar kuru kaç TL? Bugünkü dolar, euro ve sterlin kuru

Dolar ne kadar oldu sorusu sabah saatlerinden bu yana yoğun şekilde araştırılıyor. Döviz kurunda, FED faiz kararının yanı sıra Merkez Bankası politika faizinin nasıl bir etki yaratacağı merak ediliyor. Bugünkü dolar, euro ve sterlin kuru, yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Peki, 29 Kasım 2021 dolar kuru kaç TL? İşte bugünkü döviz kurunda son durum…

29 Kasım 2021, Pazartesi 09:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dolar 29 Kasım 2021 Pazartesi sabahına yüzde 2, 98 oranında bir yükselişle başladı. Euro ve sterlin de yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Uluslararası gelişmelerden etkilenen dolar kuru haftanın ilk gününde 12, 75 seviyelerinde işlem görürken, Euro, 14,38, sterlin ise 16,68 TL’den satılıyor…

29 KASIM 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

  • ABD doları alış: 12,4344 TL
  • ABD doları satış: 12,5375 TL

1 EURO NE KADAR?

  • Euro alış: 14,0311 TL
  • Euro satış: 14,1507 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

  • Sterlin alış: 16,5659 TL
  • Sterlin satış: 16,6548 TL

 


İlgili Haberler
Çeyrek altın bugün kaç TL? Altın fiyatları ne kadar oldu? 29 Kasım gram altın ne kadar?Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? TCMB PPK toplantısı ne zaman?


Yazarlarımızdan
Ekrem Sarısu
6 Mayıs 2024'ten sonra çıkacak bir EYT'den yararlanırsınız
Ekrem Sarısu
Hakan Çelik
Ulaşımda yeni çözüm
Hakan Çelik
Erkut Can
Kriz sokakta çözülmez
Erkut Can
Murat Gülderen
Hayalleri gerçek yapan uygulamalar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Uygarlığın ölçüsü kaç metrekare?
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Elektrikte 3 zamanlı tarifeyle düşük fatura
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Alışveriş karakterin ne?
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Asgari ücrette ortak talep! Pazarlıklar erken başladı…