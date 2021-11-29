Dolar 29 Kasım 2021 Pazartesi sabahına yüzde 2, 98 oranında bir yükselişle başladı. Euro ve sterlin de yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Uluslararası gelişmelerden etkilenen dolar kuru haftanın ilk gününde 12, 75 seviyelerinde işlem görürken, Euro, 14,38, sterlin ise 16,68 TL’den satılıyor…

29 KASIM 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

ABD doları alış: 12,4344 TL

ABD doları satış: 12,5375 TL

1 EURO NE KADAR?

Euro alış: 14,0311 TL

Euro satış: 14,1507 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

Sterlin alış: 16,5659 TL

Sterlin satış: 16,6548 TL







