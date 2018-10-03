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Dolar ne kadar? (3 Ekim 2018 Çarşamba dolar ve euro fiyatları)

Bugün saat 10'da açıklanacak eylül ayı enflasyonu beklenirken dolar güne uluslararası piyasada 5,9973 TL seviyesinden başladı

03 Ekim 2018, Çarşamba 08:07
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Piyasalar bugün saat 10'da açıklanacak eylül ayı enflasyon verisini beklerken Dolar güne uluslararası piyasada 5,9973 TL seviyesinden başladı.

6 LİRANIN ALTINDA

Dolar pazartesi günü eylül ayı ihracat rakamının yüzde 22,25 artışla 14,5 milyar dolara yükselmesi ve cari açıktaki düşüş beklentisiyle 5.90 seviyesine dek inmişti. Kur dün de güne 5.95 seviyesinden başlamış, gün içerisinde 6 TL'nin üzerine çıkmıştı ancak yeniden 6 lira seviyesinin altına düştü.

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