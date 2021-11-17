Dolar ne kadar? Bugün (17 Kasım) dolar, euro ve sterlin kaç TL?

Haftanın ortasına gelindiğinde dolar kuru gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bugün Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından doların yönünde değişme olup olmayacağı da hem yatırımcılar hem de kullanıcılar tarafından merakla takip ediliyor. İşte, 17 Kasım 2021 Çarşamba sabahında dolar, euro ve sterlin kuru…

17 KASIM 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

ABD doları alış: 10,4032 TL

ABD doları satış: 10,4328 TL

1 EURO NE KADAR?

Euro alış: 11,7455 TL

Euro satış: 11,8156 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?