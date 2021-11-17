Dolar ne kadar? Bugün (17 Kasım) dolar, euro ve sterlin kaç TL?
Ekonomi gündemini yakından takip edenler, sabah saatlerinde ‘Dolar ne kadar?’ sorusunda yanıt arıyor.17 Kasım Çarşamba sabahında dolar yüzde 1,30 oranında değer kazanırken, bu yükseliş euroda yüzde 1,14, sterlinde ise yüzde 0,80 olarak tespit edildi. Peki, bugün (17 Kasım) dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte serbest piyasa döviz kurunda son durum…
17 Kasım 2021, Çarşamba 08:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Haftanın ortasına gelindiğinde dolar kuru gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bugün Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından doların yönünde değişme olup olmayacağı da hem yatırımcılar hem de kullanıcılar tarafından merakla takip ediliyor. İşte, 17 Kasım 2021 Çarşamba sabahında dolar, euro ve sterlin kuru…
17 KASIM 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU
1 DOLAR NE KADAR?
- ABD doları alış: 10,4032 TL
- ABD doları satış: 10,4328 TL
1 EURO NE KADAR?
- Euro alış: 11,7455 TL
- Euro satış: 11,8156 TL
1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?
- Sterlin alış: 13,9160 TL
- Sterlin satış: 13,9858 TL
BUNLARI DA OKUYUN