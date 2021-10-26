“Dolar ne kadar?” ve “Bugün (26 Ekim) dolar yükseldi mi?” soruları sabah saatlerinde ekonomi gündeminin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Bir önceki gün yönünü aşağı çeviren dolar güne değer artışıyla başladı, euro ve sterlin yüzde 0,15 oranında yükseldi. İşte, 26 Ekim dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları

26 EKİM DOLAR, EURO VE STERLİN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

1 DOLAR NE KADAR?

ABD doları alış: 9,5948 TL

ABD doları satış: 9,5996 TL

1 EURO NE KADAR?

Euro alış: 11,1409 TL

Euro satış: 11,1490 TL





1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

Sterlin alış: 13,2136 TL

Sterlin satış: 13,2252 TL