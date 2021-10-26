Ekonomi Dolar ne kadar? Bugün (26 Ekim) dolar yükseldi mi? 26 Ekim dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Dolar ne kadar? Bugün (26 Ekim) dolar yükseldi mi? 26 Ekim dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları

Dolar ne kadar? Bugün (26 Ekim) dolar yükseldi mi? 26 Ekim dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları

Ekonomi

Dolar ne kadar? Bugün (26 Ekim) dolar yükseldi mi? 26 Ekim dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları

Dolar, dün öğleden sonra hızını kaybetti günü değer kaybıyla kapattı. 26 Ekim Salı sabahında ise yüzde 0,17 oranında değer kazandı. Döviz piyasasında en çok işlem gören para birimleri Euro ve sterlin de güne değer artışı ile başladı. İşte, 26 Ekim dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları ve döviz piyasasındaki son durum…

26 Ekim 2021, Salı 09:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dolar ne kadar?” ve “Bugün (26 Ekim) dolar yükseldi mi?” soruları sabah saatlerinde ekonomi gündeminin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Bir önceki gün yönünü aşağı çeviren dolar güne değer artışıyla başladı, euro ve sterlin yüzde 0,15 oranında yükseldi. İşte, 26 Ekim dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları

26 EKİM DOLAR, EURO VE STERLİN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

1 DOLAR NE KADAR?

ABD doları alış: 9,5948 TL

ABD doları satış: 9,5996 TL

1 EURO NE KADAR?

Euro alış: 11,1409 TL

Euro satış: 11,1490 TL


1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

Sterlin alış: 13,2136 TL

Sterlin satış: 13,2252 TL

 

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Türkiye’nin yeni bir Merkel’e ihtiyacı var
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Güneşli bir sonbahar… Biz nerelerdeyiz?
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
Çalışmadan bekleyebilirsiniz
Ekrem Sarısu
Erkut Can
Gülmek size yakışıyor
Erkut Can
Murat Gülderen
Hayat kurtaran aksesuarlar
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Ayda 300 lirayla 240 bin lira birikim
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
E-ticaretten para kazan
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 26 Ekim gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu? Altın fiyatları bugün yükseldi mi?