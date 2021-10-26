Dolar ne kadar? Bugün (26 Ekim) dolar yükseldi mi? 26 Ekim dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları
Dolar, dün öğleden sonra hızını kaybetti günü değer kaybıyla kapattı. 26 Ekim Salı sabahında ise yüzde 0,17 oranında değer kazandı. Döviz piyasasında en çok işlem gören para birimleri Euro ve sterlin de güne değer artışı ile başladı. İşte, 26 Ekim dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları ve döviz piyasasındaki son durum…
26 Ekim 2021, Salı 09:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
“Dolar ne kadar?” ve “Bugün (26 Ekim) dolar yükseldi mi?” soruları sabah saatlerinde ekonomi gündeminin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Bir önceki gün yönünü aşağı çeviren dolar güne değer artışıyla başladı, euro ve sterlin yüzde 0,15 oranında yükseldi. İşte, 26 Ekim dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları
26 EKİM DOLAR, EURO VE STERLİN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI
1 DOLAR NE KADAR?
ABD doları alış: 9,5948 TL
ABD doları satış: 9,5996 TL
1 EURO NE KADAR?
Euro alış: 11,1409 TL
Euro satış: 11,1490 TL
1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?
Sterlin alış: 13,2136 TL
Sterlin satış: 13,2252 TL
BUNLARI DA OKUYUN