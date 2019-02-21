Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 21 Şubat döviz fiyatları...

Haftanın ilk günü dolar günü 5.3044'le kapatırken salı günü düşüşe geçti ve 5,2831'den günü kapattı. Dün yukarı yönlü hareket eden dolar 5,3229'a yükselirken bugün yine artışını devam ettiriyor. İşte 21 Şubat döviz kurundaki son durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar ve euroda bugün yükseliş söz konusu... Dolar, sabah saat 09.35 itibarıyla yüzde 0.19'luk oranında yükselerek 5,3360'dan işlem görüyor. Euro ise 6,0552'den satılıyor.

Küresel piyasalar, dün akşam yayımlanan ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarının, "güvercin duruşun devam edeceğine" işaret etmesi sonrası pozitif seyrediyor.

KÜRESEL PİYASALAR FED TUTANAKLARI SONRASI POZİTİF SEYREDİYOR

Fed’in faiz değişiklikleri konusunda "sabırlı olacağız" ifadesini ilk kez kullandığı ocak ayı toplantısının tutanakları dün akşam yayımlandı. Fed Başkanı Jerome Powell’ın söylemleri ile ilk sinyallerini geçen yılın aralık ayında verdiği "güvercin" duruş, ocak ayı toplantısının karar metninde kullanılan "sabırlı olacağız" ifadesi ile desteklenirken, dün akşam yayımlanan tutanaklar da kısa ve orta vadede Fed’den önemli bir değişiklik beklenmemesi gerektiğine işaret etti.

Fed toplantısı sonrası piyasalarda etkili olan "bu yılın sonuna kadar faiz artırımı olmayacağı" fiyatlamaları, tutanaklar sonrasında da devam ederken, Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülke varlıklarına yatırımcı ilgisinin sürmesi bekleniyor.